Синоптики отмечают дефицит осадков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за холодного малоподвижного антициклона, который охватил Москву, в городе образовался дефицит осадков, сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, антициклон прослеживается до средней и верхней тропосферы, давление в его центре на 15 единиц выше нормы, а несколько дней назад оно превышало норму на 20–25 единиц. В результате такое давление подавило возможность образования облаков.

С начала ноября в столице выпало 27 миллиметров осадков, что даже меньше половины нормы для последнего месяца осени, которая составляет 58 миллиметров.

Небольшой снег ожидается в четверг, однако, по словам специалистов, картину он не изменит. Более существенные осадки пройдут в субботу – выпадет около 10–12 миллиметров. Несмотря на это, наверстать месячную норму осадков не получится, отметили синоптики.

И. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в большинство регионов России в середине недели вернется аномальное для ноября потепление. Причем потеплеет даже в Сибири и на юге Урала, где до сих пор показатели были ниже нормы на 15 градусов. Правда, продлится тепло недолго – уже в начале декабря прогнозируются очередные колебания температуры.

Ранее синоптики предостерегли россиян о возможном резком падении атмосферного давления. В середине недели оно сравняется со среднеклиматическими значениями – это 748 миллиметров ртутного столба. При этом в течение прошлой недели наблюдался так называемый климатический зуб, когда два дня давление было близко к экстремально высокому.

К концу недели метеорологи ожидают обратное явление – давление резко понизится, что приведет к своеобразной атмосферной "впадине". В частности, к 28 ноября показатель достигнет 732 миллиметров ртутного столба, а это уже на 15 пунктов ниже нормы в данный временной период.

В понедельник, 25 ноября, москвичей предупредили о погоде спастического типа – обещают переменную облачность и до 6 градусов мороза. Кроме того, в столице и области сохранится влияние антициклона. Давление к середине дня ожидают на уровне 763 миллиметров ртутного столба.

