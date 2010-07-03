Синоптики предупредили об атмосферной "впадине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики предостерегли россиян о возможном резком падении атмосферного давления. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

"В середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями – это 748 миллиметров ртутного столба. При этом в течение прошлой недели мы наблюдали так называемый климатический зуб. Когда два дня давление было близко к экстремально высокому", – заявила специалист.

По словам Паршиной, к концу недели метеорологи ожидают обратное явление – давление резко понизится, что приведет к своеобразной атмосферной "впадине". В частности, к 28 ноября показатель достигнет 732 миллиметров ртутного столба, а это уже на 15 пунктов ниже нормы в данный временной период.

В понедельник, 25 ноября, москвичей предупредили о погоде спастического типа – обещают переменную облачность и до 6 градусов мороза. Кроме того, в столице и области сохранится влияние антициклона. Давление к середине дня ожидают на уровне 763 миллиметров ртутного столба.

Также сообщалось, что 28 ноября в столичный регион придет ледяной дождь.

"Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он, предварительно, подойдет к южным границам московской области в районе 14–15 часов и часам к 17–18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг", – сообщили метеорологи.

По данным специалистов, до вторника в столице сохранится холодная погода. Днем в городе будет около -5 градусов, а ночью температура может опуститься и до -11 градусов. Однако уже со среды температура начнет повышаться, днем в городе будет 0..-2 градуса.

Ранее сообщалось, что причиной высокого давления, повышенной влажности воздуха и мороза стал холодный арктический антициклон.