Синоптики предупредили об атмосферной "впадине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики предостерегли россиян о возможном резком падении атмосферного давления. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
"В середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями – это 748 миллиметров ртутного столба. При этом в течение прошлой недели мы наблюдали так называемый климатический зуб. Когда два дня давление было близко к экстремально высокому", – заявила специалист.
По словам Паршиной, к концу недели метеорологи ожидают обратное явление – давление резко понизится, что приведет к своеобразной атмосферной "впадине". В частности, к 28 ноября показатель достигнет 732 миллиметров ртутного столба, а это уже на 15 пунктов ниже нормы в данный временной период.
В понедельник, 25 ноября, москвичей предупредили о погоде спастического типа – обещают переменную облачность и до 6 градусов мороза. Кроме того, в столице и области сохранится влияние антициклона. Давление к середине дня ожидают на уровне 763 миллиметров ртутного столба.
Также сообщалось, что 28 ноября в столичный регион придет ледяной дождь.
"Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он, предварительно, подойдет к южным границам московской области в районе 14–15 часов и часам к 17–18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг", – сообщили метеорологи.
По данным специалистов, до вторника в столице сохранится холодная погода. Днем в городе будет около -5 градусов, а ночью температура может опуститься и до -11 градусов. Однако уже со среды температура начнет повышаться, днем в городе будет 0..-2 градуса.
Ранее сообщалось, что причиной высокого давления, повышенной влажности воздуха и мороза стал холодный арктический антициклон.
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