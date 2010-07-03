Синоптики предупреждают о рекордно высоком атмосферном давлении в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до 6 градусов мороза ожидается в столичном регионе в воскресенье, 24 ноября, передает портал "Метеоновости".

Днем в Москве и области сохранится влияние антициклона. Будет дуть южный ветер скоростью 2–7 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха около 50 процентов.

Синоптики предупредили, что в регионе установилась погода спастического типа, которая отмечается высоким давлением. Она характерна для конца осеннего периода и может быть нагрузкой для организма метеочувствительных людей. Метеорологи рекомендовали "охранительный режим": не перегружать организм физически и эмоционально.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что до нуля градусов потеплеет в Москве в середине следующей недели. При этом, по словам метеоролога, ожидается небольшой снег с дождем.