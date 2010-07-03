Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро города. Таким образом, осень в столице вторую ночь подряд обновляет температурные минимумы.
На главной столичной метеостанции на ВДНХ в 6:00 зафиксировали 9,3 градуса мороза. Предыдущий температурный минимум был в ночь на 21 ноября – тогда похолодало до -8,5 градуса.
Абсолютный же температурный рекорд для 22 ноября был установлен в 1946 году. Тогда в Москве столбики термометров опустились до 22,8 градуса мороза. Синоптики обещают, что морозы с ночными температурами, близкими к отметке -10 градусов, продержатся в столице до начала следующей недели.
В пятницу, 22 ноября, в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Погоду продолжит определять обширный малоподвижный антициклон. Осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от - 5 до -3 градусов, по области – от -8 до -3 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.
Накануне столичные синоптики рассказали, что наступление зимы в 2019 году будет необычным. По мнению метеорологов, несмотря на установившуюся в столичном регионе минусовую температуру, в ноябре еще возможно краткосрочное потепление. С научной точки зрения нынешняя погода объясняется столкновением сухого и холодного воздуха с теплым и влажным.
В четверг, 21 ноября, показатель атмосферного давления в Москве приблизился к рекордному. На 13:00 синоптики зафиксировали 772 миллиметра ртутного столба. В пятницу, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, подобный уровень сохранится, а дальше предполагается резкое снижение.
Метеорологи предупреждают, что морозная погода продержится в столице до понедельника, 25 ноября. В выходные возможно небольшое потепление до +3 градусов, при этом мороз будет ощущаться сильнее из-за того, что не выпал снег.
В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление
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