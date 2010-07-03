Атмосферное давление в столице приблизилось к рекорду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Атмосферное давление в столице приблизилось к историческому рекорду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.
"Атмосферное давление, по данным на 13:00, составило 772 миллиметра ртутного столба, а рекорд – 776 миллиметров ртутного столба", – отметила Паршина.
По ее словам, в пятницу атмосферное давление останется на таком же уровне, а потом начнет постепенно снижаться. К началу следующей недели атмосферное давление может упасть до 754 миллиметров ртутного столба, однако такие показатели все еще являются выше средних значений. Нормой давления для столицы является 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что ночь на 21 ноября стала самой морозной в Москве с начала нынешней осени. На главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 06:00 температура воздуха опустилась до -7,7 градуса.
Предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября. Тогда похолодало до -3,8 градуса. Самая холодная ночь 21 ноября наблюдалась в 1890 году, когда в Москве подморозило до -24,4 градуса.
В ГИБДД предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах. Водителей транспорта призвали снижать скорость и не допускать резких перестроений.
По прогнозам метеорологов, морозы в столичном регионе установились как минимум до понедельника, 25 ноября. В пятницу и субботу ночью в мегаполисе ожидается до -6... -8 градусов, по области – до -11.
В воскресенье и понедельник минимальные температуры в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов. При этом будет солнечная погода без осадков.
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: