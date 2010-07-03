Атмосферное давление в столице приблизилось к рекорду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление в столице приблизилось к историческому рекорду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

"Атмосферное давление, по данным на 13:00, составило 772 миллиметра ртутного столба, а рекорд – 776 миллиметров ртутного столба", – отметила Паршина.

По ее словам, в пятницу атмосферное давление останется на таком же уровне, а потом начнет постепенно снижаться. К началу следующей недели атмосферное давление может упасть до 754 миллиметров ртутного столба, однако такие показатели все еще являются выше средних значений. Нормой давления для столицы является 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что ночь на 21 ноября стала самой морозной в Москве с начала нынешней осени. На главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 06:00 температура воздуха опустилась до -7,7 градуса.

Предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября. Тогда похолодало до -3,8 градуса. Самая холодная ночь 21 ноября наблюдалась в 1890 году, когда в Москве подморозило до -24,4 градуса.

В ГИБДД предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах. Водителей транспорта призвали снижать скорость и не допускать резких перестроений.

По прогнозам метеорологов, морозы в столичном регионе установились как минимум до понедельника, 25 ноября. В пятницу и субботу ночью в мегаполисе ожидается до -6... -8 градусов, по области – до -11.

В воскресенье и понедельник минимальные температуры в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов. При этом будет солнечная погода без осадков.

