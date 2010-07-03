Москвичей предупредили о гололедице в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление ГИБДД предупредило о возможном образования гололедицы на дорогах утром в четверг, 21 ноября. Водителей транспорта призвали снижать скорость и не допускать резких перестроений.

"В Москве значительно похолодало. К утру дороги сильно подморозит", – сообщила пресс-служба ГИБДД в Twitter. Там подчеркнули, что быстрая и резкая езда может привести к "дню жестянщика" и большим дорожным заторам.

В Гидрометцентре ранее заявили, что ночь на четверг может стать самой холодной в Москве с начала осени. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице упадет до -7...-9 градусов, а по области – до -11.