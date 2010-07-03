Ночь на 21 ноября станет самой холодной в Москве с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночь на четверг, 21 ноября, может стать самой холодной в Москве с начала осени. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью температура в городе упадет до -7...-9 градусов, а по области – до -11. До этого температурный минимум был зафиксирован 1 ноября, тогда температура в городе составила -3,8 градуса.

Метеорологи также предупредили, что в городе ожидается аномально высокое давление. Показатели достигнут порядка 770 миллиметров ртутного столба, что является выше средних значений.

Наиболее остро повышенный фон атмосферного давления могут ощутить люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать соответствующие лекарства.

Ранее метеорологи отмечали, что в среду, 20 ноября, в столице станет холоднее на 1–2 градуса. Тенденция сохранится и 21 ноября. Самыми холодными станут пятница и суббота, когда температура упадет до -10 градусов.

В Управлении ГИБДД по городу призвали водителей быть внимательными на дорогах. Автомобилистам рекомендовали из-за непогоды снизить скорость движения и не делать резких перестроений.

