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Москва 24

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Общество

19 ноября, 19:26

Автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах

общество погода авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы утром 20 ноября. Об этом говорится в Twitter Управления ГИБДД по Москве.

"Сегодня ночью ожидается переход температуры до минусовых значений. Утром возможно образование гололедицы на дорогах", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали из-за непогоды снизить скорость движения и не делать резких перестроений.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 09:00 среды, 20 ноября. Помимо этого, с 21:00 19 ноября в течение суток будет действовать предупреждение из-за гололеда.

В среду, 20 ноября, в Москву придут холода. Специалисты ожидают, что в столице станет холоднее на 1–2 градуса. Тенденция сохранится и 21 ноября. Самыми холодными станут пятница и суббота, когда температура упадет до -10 градусов.

В центре погоды "Фобос" также предупредили, что на этой неделе Москву ждет аномально высокое давление. Показатели достигнут порядка 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.

Наиболее остро повышенный фон атмосферного давления могут ощутить люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать соответствующие лекарства.

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