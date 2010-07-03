Синоптики предупредили москвичей о ночном тумане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики предупредили москвичей о тумане вечером в понедельник, 18 ноября, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. Видимость может упасть до 300–500 метров.

По информации специалистов, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 09:00 вторника, 19 ноября. В этот же день синоптики обещают дожди и относительно высокую температуру воздуха: 4–6 градусов – днем, 1–3 градуса – ночью.

А в среду, 20 ноября, в Москву придут холода. Специалисты ожидают, что в столице станет холоднее на 1-2 градуса. Тенденция сохранится и 21 ноября: синоптики предупреждают, что температура воздуха будет сохраняться на минусовых отметках.

Самыми холодными днями недели станут пятница и суббота, когда температура упадет до минус 10 градусов.

В связи с туманом водителей попросили реже перестраиваться из ряда в ряд, избегать обгонов и внезапных торможений. Все перечисленные маневры могут быть смертельно опасны в условиях затрудненной видимости.

