Водителей призвали избегать лишних маневров из-за тумана

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Водителей, которые будут передвигаться по Московской области, попросили не перестраиваться лишний раз и избегать обгонов и внезапных торможений из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как отмечается, в Московской области плохая видимость из-за сильного тумана.

"В некоторых муниципальных образованиях возможны осадки в виде дождя. Водителям следует отказаться от лишних перестроений и обгонов, избегать внезапных торможений и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. При необходимости остановки плавно снижайте скорость", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что большинство аварий в условиях плохой видимости происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Москвой 24 ранее рассказал, что еще пару дней Москва будет оставаться в зоне мглы и тумана, поскольку сейчас столица находится в зоне атлантического теплого воздуха, который на 5-6 градусов выше температуры по норме.

По его словам, начиная со среды произойдут резкие изменения, которые будут определяться усилением вектора восточного ветра, потянет субконтинентальным холодом и температура начнет понижаться.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается аномально высокое давление на текущей неделе.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит около 768 миллиметров ртутного столба, что является на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.

Наиболее остро повышенный фон атмосферного давления могут ощутить люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, а также принимать соответствующие лекарства.

"Утро": к середине недели в Москве похолодает



По прогнозам, облачная погода с туманом ожидается в Москве в утренние и вечерние часы. Обойдется без существенных осадков.



