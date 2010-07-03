Метеоролог рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Москвой 24 рассказал, какая погода ожидает москвичей на предстоящей неделе. По его словам, еще пару дней Москва будет оставаться в зоне мглы и тумана, поскольку сейчас столица находится в зоне атлантического теплого воздуха, который на 5-6 градусов выше температуры по норме.

"Соответственно, будут пасмурное небо, низкая слоистая облачность, очаговые туманы, ухудшение видимости, что приведет к проблемам для авиа- и наземных сообщений. Температура сегодня в Москве будет +5-7, во вторник +3-5 ночью, днем – +4-6. Днем будет пасмурно, могут быть моросящие осадки с ухудшением видимости", – отмечает метеоролог.

Тишковец добавил, что начиная со среды будут наблюдаться резкие изменения, которые будут определяться усилением вектора восточного ветра, потянет субконтинентальным холодом и температура начнет понижаться.

"Ночью температура будет до +1-3, днем – от 0 до +2 без осадков. Во второй части среды появится прояснение в облаках и температура пойдет на минус, чуть-чуть подморозит, кое-где будет слабая гололедица", – говорит эксперт.



Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" С 21 ноября наступит климатическая зима, днем будет около 0, к выходным ночью – минус 5-10, днем – от 0 до минус 5. С четверга будет очень ясная малооблачная погода, но высокое содержание пыли. Скорее всего, такая погода продержится до конца ноября.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается аномально высокое давление на текущей неделе.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит около 768 миллиметров ртутного столба, что является на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.

Наиболее остро повышенный фон атмосферного давления могут ощутить люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, а также принимать соответствующие лекарства.

"Утро": к середине недели в Москве похолодает

Также столичных автомобилистов предупредили о том, что им следует быть внимательными из-за тумана и плохой видимости на дорогах, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

По прогнозам, облачная погода с туманом ожидается в Москве в утренние и вечерние часы. Обойдется без существенных осадков.



