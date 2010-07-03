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Москвичей предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана

Москвичей предупредили о тумане
город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам следует быть внимательными из-за тумана и плохой видимости на дорогах, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Водителей призвали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.


По прогнозам, облачная погода с туманом ожидается в Москве в утренние и вечерние часы. Обойдется без существенных осадков.

Температура в мегаполисе поднимется до +5... +7 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +8. Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление остается выше нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба.

Климатическая зима придет в Москву уже в четверг, 21 ноября. В столице установятся минусовые температуры. При этом будет исключительно малооблачная, ясная погода.

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