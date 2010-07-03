Москвичей предупредили о тумане в ночь на понедельник

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 17 ноября до 9:00 18 ноября. "Погода потенциально опасна. Местами туман", – говорится в сообщении.

В воскресенье в столице установилась облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов тепла, по области – до +9 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что климатическая зима придет в Москву уже в четверг, 21 ноября. По его словам, в столице установятся минусовые температуры.

В понедельник и вторник температура будет еще на 4–6 градусов выше нормы. Ночью 18 ноября будет 3–5 градусов тепла, днем – 5–7 градусов. 19 ноября ночью также прогнозируется 3–5 градусов выше нуля, днем – 4–6 градусов с отметкой плюс.

Начиная со среды, 20 ноября, будет усиливаться арктический антициклон. Ночью похолодает до 0... +5 градусов. Днем за счет холодного субконтинентального воздуха температура будет еще ниже – 0... +2 градуса.

21 ноября ночью ожидается до 7 градусов мороза, днем будет около 0 градусов, при этом будет исключительно малооблачная, ясная погода. В пятницу ночью ожидается -4... -9 градусов, днем – 0... -5. В субботу и воскресенье ночные температуры будут на уровне -5... -10 градусов, а дневные – 0... -5, что на два градуса ниже нормы.

