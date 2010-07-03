Стала известна погода на воскресенье в Москве

Фото: depositphotos/irinabal18

Облачную с прояснениями погоду пообещали синоптики в Москве и Подмосковье в воскресенье, 17 ноября. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, по области до плюс 9 градусов", – сообщили специалисты.

Подчеркивается, что в течение дня будет дуть юго-западный ветер порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня покажет значение в 760 миллиметров ртутного столба

При этом относительная влажность воздуха составит около 80%.

Ранее синоптики не подтвердили сообщения о возможном смерче в Москве. Неправильный прогноз выдали некоторые приложения на смартфонах горожан. Специалисты подчеркнули, что доверять гаджетам в таких вопросах не стоит.