Погода теплее обычного сохранится в Москве до середины следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями сохранится в столичном регионе на выходных. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.

Погода теплее обычной продлится, как минимум, до 20 ноября. Виной тому антициклон, который господствует над Москвой и областью.

Ночью столбики термометров покажут около нуля, днем воздух прогреется до +4... +6 градусов. Будет дуть южный ветер.

Несмотря на теплую погоду автомобилистов призвали быть аккуратнее на дорогах и не выезжать на летней резине. На мостах, путепроводах и съездах возможно образование гололедицы.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что летняя резина теряет сцепление с дорогой при среднесуточной температуре плюс 5 градусов.

Ранее сообщалось, что снежного покрова, характерного для зимы в столичном регионе, не будет как минимум еще неделю.

С большой вероятностью текущая осень в столице может оказаться самой теплой за последние 140 лет.

При этом теплая осень не означает, что зима будет такой же. Из 24 теплых осенних сезонов лишь половина из них перешла в теплую зиму.