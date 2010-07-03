Погода теплее обычного сохранится в Москве до середины следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с прояснениями сохранится в столичном регионе на выходных. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.
Погода теплее обычной продлится, как минимум, до 20 ноября. Виной тому антициклон, который господствует над Москвой и областью.
Ночью столбики термометров покажут около нуля, днем воздух прогреется до +4... +6 градусов. Будет дуть южный ветер.
Несмотря на теплую погоду автомобилистов призвали быть аккуратнее на дорогах и не выезжать на летней резине. На мостах, путепроводах и съездах возможно образование гололедицы.
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что летняя резина теряет сцепление с дорогой при среднесуточной температуре плюс 5 градусов.
Ранее сообщалось, что снежного покрова, характерного для зимы в столичном регионе, не будет как минимум еще неделю.
С большой вероятностью текущая осень в столице может оказаться самой теплой за последние 140 лет.
При этом теплая осень не означает, что зима будет такой же. Из 24 теплых осенних сезонов лишь половина из них перешла в теплую зиму.
В столице из-за потепления расцвели ромашки и одуванчики