Первая декада ноября в столице вошла в топ-10 самых теплых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса, сообщают "Метеоновости".

"Десять дней ноября 2019 года вошли в топ-10 самых теплых начиная с 1948 года. Среднесуточная температура составила за эти дни +4,8 градуса, превысив норму почти на 4 градуса", – сказано в сообщении.

При этом этот ноябрь не смог побить рекорд 2013 года, когда в первую декаду месяца среднесуточная температура доходила до +8 градусов.

По предварительным прогнозам, температура к концу недели вернется в климатические нормы.

В столице во вторник и последующие дни атмосферное давление превысит норму. По прогнозам, 11 ноября по области оно составит 744–749 миллиметров ртутного столба. Это нормальные показатели. 12 ноября давление вырастет до 754–756 миллиметров ртутного столба, и в последующие дни на этой неделе тенденция повышения атмосферного давления сохранится.

Во вторник температура начнет падать из-за прихода холодного атмосферного фронта. В столице установится облачная с прояснениями погода, не исключены кратковременные дожди. Днем воздух в столице прогреется до +7 градусов.

Учитывая погодные аномалии последних дней, метеорологическая зима в Москве откладывается до конца ноября.