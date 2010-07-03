Синоптики рассказали, когда в Москве ждать снег

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Снежного покрова, характерного для зимы в столичном регионе, не будет как минимум еще неделю, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, по итогам ноября ожидается дефицит осадков из-за установившейся погоды – над Москвой и областью господствует антициклон.

"Сегодня у нас середина месяца, а в Москве выпало чуть меньше 50% от месячной нормы. Вроде бы нормально, но учетом того, что мы не ждем осадков на следующей неделе, за месяц мы прогнозируем дефицит осадков на уровне 3/4 от нормы", – цитирует его РИА Новости.

Варакин добавил, осадки в виде снега могут выпасть только в самом конце месяца, но это маловероятно. Что же касается установления снежного покрова, то это еще маловероятнее, заключил синоптик.

Первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса.

Ранее специалисты Гидрометцентра отмечали, что грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.

По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.

