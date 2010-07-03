Летние растения распустились на ВДНХ из-за потепления

Фото: пресс-служба ВДНХ

Роза, гортензия, снежноягодник и пахизандра распустились на ВДНХ из-за аномально теплой погоды. Кроме того, не характерная для ноября температура позволила продолжить высадку новых растений, сообщает пресс-служба выставки.

Цветение розы Сачмо обычно приходится на период с июня по сентябрь. У вечнозеленого растения пахизандра на верхушке стебля появились бутоны. Цветки из них распускаются в середине мая.

Один из кустов гортензии распустил свежие зеленые листья, также почки распустились на кустах снежноягодника. Листья на этом растении появляются весной, а на зимний период остаются только белые ягоды.

Необычное поведение растений в ноябре не повлияет на их график цветения в следующем году. По словам дендрологов, эти цветы и кустарники распустятся и в нормальное для себя время.

Благодаря теплой погоде на ВДНХ создали живые изгороди из 700 кустов боярышника у 2-го Каменского пруда, из 611 барбарисов у строения 246, а на Сиреневой аллее восстановили живую изгородь из 100 деревьев рода вяз.

До начала холодов планируется завершить работы по восстановлению двурядной исторической посадки на Липовой аллее из одноименных деревьев.

По прогнозам метеорологов, осень этого года в Москве может стать самой теплой в этом столетии. В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась девять раз.

За первую половину ноября 2019 года средняя температура оказалась на четыре градуса выше многолетних значений.