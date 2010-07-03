Климатическая зима придет в Москву на будущей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Климатическая зима придет в Москву уже в четверг, 21 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца. По его словам, в столице установятся минусовые температуры.

В понедельник и вторник температура будет еще на 4–6 градусов выше нормы. При этом ожидаются пасмурность, незначительные моросящие осадки и ухудшение видимости. Ночью 18 ноября будет 3–5 градусов тепла, днем – 5–7 градусов. 19 ноября ночью также прогнозируется 3–5 градусов выше нуля, днем – 4–6 градусов с отметкой плюс.

Начиная со среды, 20 ноября, будет усиливаться арктический антициклон. Ночью похолодает до 0... +5 градусов. Днем за счет холодного субконтинентального воздуха температура будет еще ниже – 0... +2 градуса.

Тишковец отметил что за счет устойчивого минуса, который установится к вечеру среды, моросящая влага будет подмерзать и образуется гололедица.

21 ноября ночью ожидается до 7 градусов мороза, днем будет около 0 градусов, при этом будет исключительно малооблачная, ясная погода.

"И как раз 21 ноября, с опозданием на 11 суток, в Москве начнется климатическая зима. Под этим подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. То есть ночью -2... -7, днем – 0", – подчеркнул синоптик.

Он рассказал, что в пятницу ночью ожидается -4... -9 градусов, днем – 0... -5. В субботу и воскресенье ночные температуры будут на уровне -5... -10 градусов, а дневные – 0... -5, что на два градуса ниже нормы.

Ранее синоптики не подтвердили сообщения о возможном смерче в Москве. Неправильный прогноз выдали некоторые приложения на смартфонах горожан. Специалисты подчеркнули, что доверять гаджетам в таких вопросах не стоит.

