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Общество

10:18

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

общество погода

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Аномально высокое давление ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит около 768 миллиметров ртутного столба, что является на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.

Наиболее остро повышенный фон атмосферного давления могут ощутить люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, а также принимать соответствующие лекарства.

Погода на текущей неделе будет пасмурной с небольшими осадками в виде мороси. Вечером, ночью и утром может быть туман с видимостью менее одного километра. Температура в мегаполисе поднимется до +5...+7 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +8.

Начиная с четверга в город придет похолодание. В дневное время в городе будет около -1...-3 градусов. В пятницу температура воздуха может упасть до -5 градусов. При этом будет исключительно малооблачная, ясная погода. В выходные погода существенно не поменяется.

Климатическая зима придет в Москву уже в четверг, 21 ноября. В столице установятся минусовые температуры. При этом будет исключительно малооблачная, ясная погода.

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