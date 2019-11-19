Густые туманы в столице продержатся до середины недели

ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Густые туманы и дымки в Москве начнут рассеиваться только в среду, 20 ноября, когда в столице начнет холодать, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"У нас туманы адвективные, от слова адвекция – поступления. Эти туманы образуются при поступлении теплого и влажного воздуха на прохладную поверхность. Сейчас они приходят к нам уже готовыми, образовавшись в более западных областях или юго-западных районах, они неторопливо накрыли и столичный регион", – цитирует Леуса РИА Новости.
Он уточнил, что туманы начнут рассеиваться ближе к полудню, – во второй половине дня начнет проглядывать солнце. Это связано с усилением влияния антициклона с северо-востока и с востока, наполненного холодными воздушными массами.
Туман, накрывший столичный регион, не отразился на работе аэропортов. Как сообщает ТАСС, в Шереметьево отменен один рейс, аэропорт работает в штатном режиме. Во Внуково зафиксировано 11 задержек, в Домодедово – 4.
Ранее сообщалось, что во вторник, 19 ноября, в столице ожидается облачная погода с туманом и густой дымкой. Местами пройдет морось. Воздух прогреется максимум до 3–5 градусов в Москве и до 1–6 – в Подмосковье. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
В связи с туманом водителей попросили реже перестраиваться из ряда в ряд, избегать обгонов и внезапных торможений. Все перечисленные маневры могут быть смертельно опасны в условиях затрудненной видимости.
В среду, 20 ноября, в Москву придут холода. Специалисты ожидают, что в столице станет холоднее на 1–2 градуса. Тенденция сохранится и 21 ноября: синоптики предупреждают, что температура воздуха будет сохраняться на минусовых отметках. Самыми холодными днями недели станут пятница и суббота, когда температура упадет до минус 10 градусов.
"Утро": температура воздуха составит +5 градусов днем 19 ноября
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