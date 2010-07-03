Москвичей предупредили об опасной погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 9:00 среды, 20 ноября. Помимо этого, с 21:00 19 ноября в течение суток будет действовать предупреждение из-за гололеда.

Ранее сообщалось, что густые туманы и дымки в Москве начнут рассеиваться только в среду, 20 ноября, когда в столице начнет холодать. Туманы начнут рассеиваться ближе к полудню – во второй половине дня начнет проглядывать солнце. Это связано с усилением влияния антициклона с северо-востока и с востока, наполненного холодными воздушными массами.

В связи с туманом водителей попросили реже перестраиваться из ряда в ряд, избегать обгонов и внезапных торможений. Все перечисленные маневры могут быть смертельно опасны в условиях затрудненной видимости.

В среду, 20 ноября, в Москву придут холода. Специалисты ожидают, что в столице станет холоднее на 1–2 градуса. Тенденция сохранится и 21 ноября: синоптики предупреждают, что температура воздуха будет сохраняться на минусовых отметках. Самыми холодными днями недели станут пятница и суббота, когда температура упадет до минус 10 градусов.

