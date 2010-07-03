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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин/Евгений Самарин

Ночь на 21 ноября стала самой морозной в Москве с начала нынешней осени. На главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 температура воздуха опустилась до -7,7 градуса, сообщает метеобюро Москвы.

Предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября. Тогда похолодало до -3,8 градуса. Самая холодная ночь 21 ноября наблюдалась в 1890 году, когда в Москве подморозило до -24,4 градуса.

ГИБДД предупредила о возможном образования гололедицы на дорогах. Водителей транспорта призвали снижать скорость и не допускать резких перестроений.

По прогнозам метеорологов, морозы в столичном регионе установились как минимум до понедельника, 25 ноября. В пятницу и субботу ночью в мегаполисе ожидается до -6... -8 градусов, по области – до -11.

В воскресенье и понедельник минимальные температуры в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов. При этом будет солнечная погода, без осадков.

В Москву пришло резкое похолодание

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