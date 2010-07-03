Высокое давление и влажность воздуха сохраняются в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высокое давление, повышенная влажность воздуха и мороз сохраняются в столичном регионе, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики объяснили, что Москва и область вторые сутки остаются во власти арктического антициклона. Температура удерживается ниже климатической нормы почти на 5 градусов.

"При относительно теплой Арктике воздух с Карского моря приходит довольно влажный, и это сказывается на эффективной температуре – при морозе минус 10 градусов и влажности воздуха 80–90%, как было утром 22 ноября, казалось, что на улице даже не декабрьский, а январский мороз", – говорится в сообщении.

21 ноября синоптики зафиксировали почти рекордный уровень атмосферного давления в Москве – 772 миллиметра ртутного столба, а рекорд – 776 миллиметров ртутного столба. Подобных высоких значений не было с 2002 года.

Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров зафиксировали 9,3 градуса мороза. Предыдущий температурный минимум был в ночь на 21 ноября – тогда похолодало до -8,5 градуса.

Абсолютный же температурный рекорд для 22 ноября был установлен в 1946 году. Тогда в Москве столбики термометров опустились до 22,8 градуса мороза. Синоптики обещают, что морозы с ночными температурами, близкими к отметке -10 градусов, продержатся до начала следующей недели.

В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.

Если в домах потребителей недостаточно тепло, то им следует обращаться в свои управляющие компании либо оставлять обращения в контакт-центре МОЭК по телефону 8 (495) 539-59-59 или на портале online.moek.ru.