Батареи в столичных домах стали теплее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температуру в московской системе отопления повысили в связи с похолоданием в столичном регионе, сообщает пресс-служба МОЭК.

Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга. Сейчас в магистральных сетях температура составляет 102–104 градуса, а до этого составляла 75–77 градусов.

Отмечается, что это первое серьезное похолодание в нынешний отопительный период, и специалисты контролируют балансировку системы теплоснабжения.

Если в домах потребителей недостаточно тепло, то им следует обращаться в свои управляющие компании либо оставлять обращения в контакт-центр МОЭК по телефону 8 (495) 539-59-59 или на портале online.moek.ru.

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона. Таким образом, осень в столице вторую ночь подряд обновляет температурные минимумы.

На главной столичной метеостанции на ВДНХ в 6:00 зафиксировали 9,3 градуса мороза. Предыдущий температурный минимум был в ночь на 21 ноября – тогда похолодало до -8,5 градуса. Синоптики обещают, что морозы с ночными температурами, близкими к отметке -10 градусов, продержатся в столице до начала следующей недели.

В пятницу, 22 ноября, в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Погоду продолжит определять обширный малоподвижный антициклон. Осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от - 5 до -3 градусов, по области – от -8 до -3 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

