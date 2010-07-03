Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде в четверг

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он, предварительно, подойдет к южным границам московской области в районе 14–15 часов и часам к 17–18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг", – сказал Тишковец, добавив, что на дорогах города образуется отложение льда около одного миллиметра.

По словам синоптика, с воскресенья и до вторника в столице сохранится холодная погода. Днем в городе будет около -5 градусов, а ночью температура может опуститься и до -11 градусов. Однако уже со среды температура начнет повышаться, днем в городе будет 0..-2 градуса.

Ночь на пятницу в городе стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров зафиксировали 9,3 градуса мороза. В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.

Если в домах потребителей недостаточно тепло, то им следует обращаться в свои управляющие компании либо оставлять обращения в контакт-центре МОЭК по телефону 8 (495) 539-59-59 или на портале online.moek.ru.

