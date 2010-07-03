Морозный понедельник ожидает москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до шести градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 25 ноября.

Как сообщает портал "Метеоновости", в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Будет дуть южный ветер скоростью 2-7 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха около 50 процентов. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что в регионе установилась погода спастического типа, которая отмечается высоким давлением.

Она характерна для конца осеннего периода и может быть нагрузкой для организма метеочувствительных людей.

Метеорологи рекомендовали соблюдать "охранительный режим": не перегружать организм физически и эмоционально.