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Город

14:29

Гидрометцентр не прогнозирует ледяной дождь в Москве

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гидрометцентр России не прогнозирует ледяной дождь в четверг в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главного специалиста ведомства Марины Макаровой.

По ее словам, москвичам не следует пугаться этого атмосферного явления, поскольку под словосочетанием "ледяной дождь" скрывается обычный гололед. Во второй половине недели в столицу действительно придут осадки, однако говорить об их характере рано.

"Это такие явления, которые прогнозируются не так заблаговременно. Так задолго нет смысла пугать тем, чего может и не быть", – отметила специалист.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что вероятность ледяного дождя вечером в четверг очень велика. По его словам, осадки накроют юго-восток и восток Москвы. В результате на дорогах города образуется отложение льда около одного миллиметра.

Синоптик добавил, что с воскресенья и до вторника в столице сохранится холодная погода. Днем в городе будет около 5 градусов мороза, а ночью температура может опуститься до -11 градусов. Однако уже со среды температура начнет повышаться.

Ночь на пятницу в городе стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров зафиксировали 9,3 градуса мороза. В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.

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