Синоптики рассказали о "температурных качелях" в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В течение всего декабря на территории Москвы будут наблюдаться "температурные качели". Об этом сообщает портал "Метеовести".

По прогнозам синоптиков, в декабре погода будет теплее, чем обычно. В центральных регионах России температура может превышать норму на 4 градуса. Холоднее нормы ожидаются на севере Сибири и Дальнего Востока. На юге страны температурный фон приблизится к норме.

Температурные аномалии связаны с циклонами, которые будут приносить то тепло, то холод. В Москве такие "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. При этом даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме.

Частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками. "Без сугробов на Новый год столица, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели", – заключают специалисты.

Ранее синоптики рассказали, что с воскресенья и до вторника в столице сохранится холодная погода. Днем в городе будет около 5 градусов мороза, а ночью температура может опуститься до -11 градусов. Однако уже со среды температура начнет повышаться. Во второй половине недели в столицу придут осадки, однако говорить об их характере рано.

Ночь на пятницу в городе стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров зафиксировали 9,3 градуса мороза. В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.