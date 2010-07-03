Синоптики рассказали о "температурных качелях" в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
В течение всего декабря на территории Москвы будут наблюдаться "температурные качели". Об этом сообщает портал "Метеовести".
По прогнозам синоптиков, в декабре погода будет теплее, чем обычно. В центральных регионах России температура может превышать норму на 4 градуса. Холоднее нормы ожидаются на севере Сибири и Дальнего Востока. На юге страны температурный фон приблизится к норме.
Температурные аномалии связаны с циклонами, которые будут приносить то тепло, то холод. В Москве такие "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. При этом даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме.
Частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками. "Без сугробов на Новый год столица, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели", – заключают специалисты.
Ранее синоптики рассказали, что с воскресенья и до вторника в столице сохранится холодная погода. Днем в городе будет около 5 градусов мороза, а ночью температура может опуститься до -11 градусов. Однако уже со среды температура начнет повышаться. Во второй половине недели в столицу придут осадки, однако говорить об их характере рано.
Ночь на пятницу в городе стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров зафиксировали 9,3 градуса мороза. В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.
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