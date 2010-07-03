Синоптик рассказала о холодных выходных в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о похолодании в ближайшие выходные. Об этом сообщает RT.

"Ночи будут довольно холодными. В центре Москвы температура будет порядка -8…-10 градусов, в спальных районах – до -12 градусов. В дневные часы за счет солнечного прогрева и того, что не будет сильного ветра, воздух прогреется до -6 градусов", – объяснила специалист.

Позднякова подчеркнула, что в субботу и в воскресенье будет преимущественно холодно, а в целом устойчивые холода сохранятся в столичном регионе, предположительно, до середины следующей недели.

Как ожидают синоптики, к концу предстоящей недели температурный режим опять начнет смещаться. Ожидается, что днем он будет фиксироваться на уровне нуля градусов по Цельсию.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что мокрый снег и дождь появятся в Москве не раньше следующей недели. Пока жителей столицы защищает от осадков высокое атмосферное давление.

