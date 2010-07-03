Вильфанд рассказал, когда в Москве пойдет снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мокрый снег и дождь ожидаются в Москве только в конце следующей недели. "Настоящего снега" придется подождать, рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что до среды осадков не прогнозируется из-за высокого давления. Погода будет солнечной. В среду же начнут появляться облака, а с четверга и в пятницу возможны осадки.

"Много раз приходилось говорить, что снег выпадет неожиданно, но службы Росгидромета предупредят о нем за два–три дня", – цитирует синоптика ТАСС.

По его словам, в ночь с пятницы на субботу жителей столицы ожидает "настоящая морозная ночь". Столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. По сведениям Гидрометцентра, в субботу днем ожидается от 6 до 4 градусов мороза, в воскресенье и понедельник – от 4 до 2 градусов мороза.

Высокая влажность, давление и мороз сохраняются. Из-за влажности мороз может ощущаться как январский.

В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.

Если в домах потребителей недостаточно тепло, то им следует обращаться в свои управляющие компании либо оставлять обращения в контакт-центре МОЭК по телефону 8 (495) 539-59-59 или на портале online.moek.ru.

Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров зафиксировали 9,3 градуса мороза. Предыдущий температурный минимум был в ночь на 21 ноября – тогда похолодало до -8,5 градуса.

Абсолютный же температурный рекорд для 22 ноября был установлен в 1946 году. Тогда в Москве столбики термометров опустились до 22,8 градуса мороза.