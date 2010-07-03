Комфортную морозную погоду и снег пообещали москвичам на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новогоднюю ночь москвичей ждет морозная погода с небольшим снегом, сообщает портал "Метеоновости". Такие выводы синоптики сделали на основе метеонаблюдений прошлых лет.

"Современная наука позволяет с большой заблаговременностью давать только вероятностный прогноз погоды. Давайте и мы попробуем дать прогноз на Новый год, самый "вероятный" и самый "невероятный", – говорится в сообщении.

Согласно статистике почти 140-летних наблюдений за московской погодой, новогодняя ночь будет с небольшим снегом и температурой воздуха -8... -13 градусов. Днем 1 января мороз сохранится и будет -3... -8 градусов, прогнозируют специалисты. "Но мы с вами живем в период глобального потепления климата. И это следует учесть в прогнозе на начало 2020 года", – добавили они.

Если верить статистике последних 30 лет, на Новый год в Москве будет небольшой снег, ночью – -7... -9 градусов, а днем – -3... -5. Такой вывод синоптики сделали на основе того, что за три десятилетия суточная температура воздуха, по сравнению с климатической нормой, повысилась на два градуса.

Если говорить о самых невероятных погодных вариантах в праздник, то в 1995 году в праздничную ночь в Москве было 0... +2 градуса, а в 1979 году – 28–33 градуса с отметкой "минус".

Ранее сообщалось, что календарная зима в Москве начнется с образования небольшого, но устойчивого снежного покрова. В субботу ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, в дневные часы – 2–4 градуса тепла. Ветер подует южного направления со скоростью 8–13 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. В городе прогнозируется -3... -5 градусов, по области – от -2 до -7. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные снегопады. Столбики термометров покажут 2–4 градуса мороза, по области – 1–6 градусов ниже нуля. Ветер подует северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

29 ноября столицу накроет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление. А вот последний день ноября 2019 года в столице может стать самым мокрым за весь осенний сезон.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также рассказала о грядущем потеплении в столице. По словам метеоролога, на следующей неделе ожидается небольшой снег с дождем. При этом снежный покров, скорее всего, не образуется, уточнила она, поскольку столбики термометров останутся на высоких значениях.

