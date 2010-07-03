Календарная зима в столице начнется со снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Календарная зима в Москве начнется с образования небольшого, но устойчивого снежного покрова, сообщает центр погоды "Фобос".

"Календарная зима в Москве начнется с небольшого понижения температуры и образования небольшого, но устойчивого снежного покрова. В субботу мы ожидаем осадки в виде дождя с мокрым снегом, в дневные часы – плюс 2 – плюс 4", – говорится в сообщении.

Ветер подует южного направления со скоростью 8–13 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба.

В ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. В городе прогнозируется минус 3 – минус 5 градусов, по области – от минус 2 до минус 7.

1 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные снегопады. Днем в городе ожидается минус 2 – минус 4 градуса, по области – от минус 1 до минус 6. Ветер подует северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

29 ноября столицу накроет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление.

А вот последний день ноября 2019 года в столице может стать самым мокрым за весь осенний сезон.

"Уже в ночные часы начнутся осадки в виде дождя и снега, которые сохранятся и днем. Их суммарное количество может достичь 10 миллиметров. Такую непогоду текущий ноябрь себе еще не позволял и вполне возможно, что грядущий день будет самым ненастным не только в последнем осеннем месяце, но и за весь осенний сезон", – говорится в сообщении метеорологов.

По данным синоптиков, 30 ноября в течение суток в столице прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также рассказала о грядущем потеплении в столице. По словам метеоролога, на следующей неделе ожидается небольшой снег с дождем. При этом снежный покров, скорее всего, не образуется, уточнила она, поскольку столбики термометров останутся на высоких значениях.

В выходные возможно похолодание. В центре Москвы температура опустится до -8…-10 градусов, в спальных районах – до -12 градусов. Днем за счет солнечного прогрева и отсутствия сильного ветра столбики термометров поднимутся до -6 градусов.

