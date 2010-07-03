Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за метели в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Горожанам советуют пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемой в среду 4 декабря, непогоды. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter ЦОДД.

В центре уточнили, что в городе прогнозируются снег, метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Под деревьями в связи с этим советуют не парковаться. В ЦОДД предупреждают, что на дорогах будет сложно и скользко.

"Лучший способ спрятаться от непогоды и заторов утром и вечером – городской транспорт", – говорится в сообщении.

Ночью 4 декабря столбики термометров покажут 4–6 градусов мороза, днем – 1–3 градуса.

В среду может выпасть около двух сантиметров снега. Снег начнется в утренние часы. Гололедицы не ожидается. Объявлен желтый уровень погодной опасности.