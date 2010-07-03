Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:40

Главная / Новости /

Теплая и холодная погода будут чередоваться в Москве в декабре

"Погода покажется "ух". Синоптики рассказали о предстоящих морозах
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая и холодная погода будут чередоваться в Москве в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Ожидаются холодные периоды погоды. Предварительно мы прогнозируем, что морозы будут заметными, до 15 градусов. После теплой осени это покажется "ух", – сообщил синоптик.

Он добавил, что точных прогнозов о наступлении морозов пока дать невозможно, заявив, что Гидрометцентр заранее предупредит горожан о наступлении похолодания. Вильфанд заключил, что в целом погода в декабре будет неоднородной, тепло будет чередоваться с холодами.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что образовавшийся в ночь с понедельника на вторник снежный покров сохранится в столице до четверга. Специалист уточнил, что в столице выпало примерно два миллиметра осадков.

Из-за снегопада специалисты ЦОДД призвали москвичей пользоваться метро вместо личного автотранспорта. Сообщалось, что вечером прогнозируется осложнение движения. Эксперты отмечают, что в такую погоду быстрее и безопаснее воспользоваться системой подземного общественного транспорта.

Метеорологи ранее подсчитали, что минувший ноябрь 2019 года стал одним из 15 самых теплых в Москве за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

"Погода": небольшие осадки ожидаются в столице 3 декабря

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика