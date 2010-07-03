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Теплая и холодная погода будут чередоваться в Москве в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Ожидаются холодные периоды погоды. Предварительно мы прогнозируем, что морозы будут заметными, до 15 градусов. После теплой осени это покажется "ух", – сообщил синоптик.

Он добавил, что точных прогнозов о наступлении морозов пока дать невозможно, заявив, что Гидрометцентр заранее предупредит горожан о наступлении похолодания. Вильфанд заключил, что в целом погода в декабре будет неоднородной, тепло будет чередоваться с холодами.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что образовавшийся в ночь с понедельника на вторник снежный покров сохранится в столице до четверга. Специалист уточнил, что в столице выпало примерно два миллиметра осадков.

Из-за снегопада специалисты ЦОДД призвали москвичей пользоваться метро вместо личного автотранспорта. Сообщалось, что вечером прогнозируется осложнение движения. Эксперты отмечают, что в такую погоду быстрее и безопаснее воспользоваться системой подземного общественного транспорта.

Метеорологи ранее подсчитали, что минувший ноябрь 2019 года стал одним из 15 самых теплых в Москве за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

