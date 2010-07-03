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Общество

16:53

Минувший ноябрь вошел в список самых теплых в Москве за 140 лет

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувший ноябрь занял 15-е место в рейтинге самых теплых в Москве за последние 140 лет, сообщает портал "Метеоновости".

Среднемесячная температура превысила норму на три значения и составила 1,8 градуса. В целом температура ушедшей осенью превысила среднеклиматическую норму на 2,8 градуса, уступив лишь осени 1974 года 0,1 градуса.

Последний день ноября стал самым "мокрым" в этом месяце. За сутки выпало 7,1 миллиметра осадков. Таким образом, норма осадков за месяц не выполнена.

Ранее синоптики пообещали небольшой снег 31 декабря. Ночью столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

Предстоящей зимой синоптики прогнозируют в 1,5 раза больше оттепелей в Москве, чем обычно. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что обычно зимой наблюдается 8–10 оттепелей, которые чаще всего встречаются в декабре. Вильфанд не исключил, что нулевые отметки вернутся в столицу уже на этой неделе.

"Утро": оттепель ожидается в столице во второй половине недели

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