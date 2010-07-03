Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой снег пройдет в Москве 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Ночью столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

"Мы составили прогноз к Новому году исходя из климатического анализа погоды в Москве и Московской области. Будем рассчитывать, что этот наиболее вероятный прогноз осуществится, – подчеркнула она.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что резкие температурные скачки будут характерны для всего декабря.

В Москве и Подмосковье в понедельник, 2 декабря, обещают облачную погоду и небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, по области – до минус 6 градусов.

Уточняется, что будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление покажет отметку 748 миллиметров ртутного столба.

