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Москва 24

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Общество

11:47

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой снег пройдет в Москве 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Ночью столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

"Мы составили прогноз к Новому году исходя из климатического анализа погоды в Москве и Московской области. Будем рассчитывать, что этот наиболее вероятный прогноз осуществится, – подчеркнула она.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что резкие температурные скачки будут характерны для всего декабря.

В Москве и Подмосковье в понедельник, 2 декабря, обещают облачную погоду и небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, по области – до минус 6 градусов.

Уточняется, что будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление покажет отметку 748 миллиметров ртутного столба.

"Утро": оттепель ожидается в столице во второй половине недели

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