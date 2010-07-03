Синоптик рассказал погоде на ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал Москве 24 о погоде на предстоящую неделю. По словам синоптика, столицу ждет облачная погода с небольшими снегопадами.
"В ближайшие дни до четверга погода будет преимущественно облачная с небольшими снегопадами, высота снежного покрова может в среду достигнуть нескольких – двух-четырех – сантиметров, не более. При этом температура будет оставаться отрицательной -1... -3 градуса. Днем и по ночам может быть на градус ниже, но не ниже -5", – пояснил Синенков.
Метеоролог добавил, что снег начнется сегодня вечером, он будет "не интенсивный, но тем не менее время от времени будет идти", – подчеркнул специалист.
Синоптик добавил, что атмосферное давление на этой неделе ниже климатической нормы: оно понизится во вторник, а после постепенно начнет повышаться. "В среду до 746 миллиметров ртутного столба, а вот к концу недели снова понизится до 738", – заключил он.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в понедельник, 2 декабря, обещают облачную погоду и небольшой снег.
"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, по области – до минус 6 градусов", – рассказали синоптики.
Уточняется, что будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление покажет отметку 748 миллиметров ртутного столба.
"Утро": температура воздуха составит -2 градуса днем в понедельник
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