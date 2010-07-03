Синоптики сообщили погоду на 2 декабря в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачную погоду с осадками в виде небольшого снега прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в понедельник, 2 декабря. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, по области – до минус 6 градусов", – рассказали синоптики.

Уточняется, что будет дуть западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление покажет отметку в 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее городская поисково-спасательная служба на водных объектах начала проведение рейдов. Специалисты предостерегли москвичей от выхода на лед. Отмечалось, что на прошедшей неделе в ледяную воду провалился человек.

Городская поисково-спасательная служба на водных объектах проводит рейды

В воскресенье, 1 декабря, китайская туристка провалилась под лед в Царицино. Женщина пыталась сделать селфи, а в итоге оказалась в ледяной воде. На помощь туристке незамедлительно выдвинулись дежурные спасатели.