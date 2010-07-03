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Общество

08:40

Синоптики рассказали, когда в столице растает выпавший снег

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Образовавшийся снежный покров минувшей ночью в столице задержится до четверга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалисты центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"По данным за 06:00, в Москве выпало до двух миллиметров осадков. Сегодня и завтра снег задержится", – рассказал синоптик, добавив, что уже в четверг большая часть снежного покрова растает с приходом оттепели.

Во вторник, 3 декабря, в первой половине дня столица окажется под влиянием атмосферного фронта. Установится облачная погода, места пройдет небольшой снег. После обеда ожидается улучшение погоды, снег прекратится.

Днем температура воздуха в городе составит от -1 до -3 градусов, в области столбики термометров могут опуститься до -6 градусов. При этом будет дуть дуть западный ветер. Его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду.

"Утро": мокрый снег ожидается в столице 3 декабря

Ранее метеорологи рассказали, что в новогоднюю ночь москвичей ждет морозная погода с небольшим снегом. Такие выводы они сделали на основе метеонаблюдений прошлых лет.

Согласно статистике почти 140-летних наблюдений за московской погодой, новогодняя ночь будет с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 13 градусов. Днем 1 января мороз сохранится и будет минус 3–8 градусов.

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