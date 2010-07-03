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Москва 24

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Общество

07:54

Стала известна погода на 3 декабря в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать во вторник, 3 декабря, в столице. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

"В первой половине дня столица и область останутся под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. После полудня с отходом атмосферного фронта на восток, небо постепенно расчистится от облаков и снег прекратится", – пишут специалисты.

Сообщается, что температура воздуха составит от -1 до -3 градусов мороза. По области столбики термометров могут опуститься до -6 градусов. При этом будет дуть западный ветер. Его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в первой половине дня понизится до 743 миллиметров ртутного столба, а после полудня начнет постепенно расти. Относительная влажность воздуха около 70-75%", – уточнили специалисты.

Синоптики напоминают, что в столичном регионе сохраняется неустойчивая погода. Скачки атмосферного давления могут вызвать недомогания у людей с заболеваниями сердца и сосудов. Кроме того, повышенная влажность воздуха может обострить хронические болезни бронхов и легких, а также суставов и позвоночника. Короткий световой день и серый пейзаж способны заставить некоторых горожан ощутить психологический дискомфорт.

Отмечается, что в такую погоду повышается риск заболеть простудой. В связи с этим физиотерапевт дал советы, как остаться здоровым в период холодов.

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