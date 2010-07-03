Фитотерапевт рассказал, как пережить холода и не заболеть

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Фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал о том, как ягоды помогут пережить период прихода холодов и не заболеть.

По словам эксперта, ягоды являются настоящим природным лекарством. Малина очень полезна при простуде. Брусника и клюква помогают от циститов. Каждая ягода имеет свое определенное направление.

Ягоды помогают не только при простуде. Настоящей "аптекой" является черника, она помогает при воспалениях горла, ее также считают эффективным средством для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, черника содержит в своем составе неомиртиллин, который понижает содержание сахара в крови. "Когда диабет на начальной стадии, неплохо обращаться к растениям, таким как черника", – заключил специалист в эфире радио Sputnik.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, что горячий чай с большим содержанием сахара стоит употреблять, чтобы согреться в холодное время года. Подойдут другие сахаросодержащие напитки, но в теплом или горячем виде. К примеру, это может быть теплый морс.

