В Минздраве рассказали, какими напитками можно согреться в мороз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Горячий чай с большим содержанием сахара стоит употреблять, чтобы согреться в холодное время года. Об этом RT сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Также, по его словам, подойдут другие сахаросодержащие напитки, но в теплом или горячем виде. К примеру, это может быть теплый морс, добавил специалист.
Говоря о еде, Тутельян для сохранения тепла в организме посоветовал отдавать предпочтение высокоуглеводным и легкоусвояемым продуктам, не приводящим к большой нагрузке на желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания. В качестве примера он назвал кондитерские изделия и каши.
"Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром – согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс", – пояснил эксперт.
Также он рекомендует отказаться от употребления алкоголя в холодную погоду. Тутельян подчеркнул, что алкоголь в любом количестве и качестве приводит к расширению сосудов и увеличению потери тепла.
Недавно диетологи рассказали о сочетаниях продуктов для завтрака, которые являются самыми полезными. Специалисты сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
Кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова подчеркнула, что завтрак должен быть достаточно сытным. Он должен содержать белки и углеводы. В частности, это могут быть яйца, блюда из творога, немного рыбных или мясных продуктов. Также можно добавить салат. При этом еды должно быть столько, чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта.
По мнению завкафедрой терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, самый лучший завтрак – это овсянка, которая надолго насыщает и позволяет желудку долго находиться в состоянии покоя.
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