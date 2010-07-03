В Роскачестве рассказали, как избавиться от вяжущего эффекта хурмы

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Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать вкусную и невяжущую хурму.

В ведомстве отметили, что в Россию поступает огромное количество хурмы из Азербайджана и Узбекистана. Обычно она делится на два вида – вяжущие и невяжущие сорта. В первом случае при созревании она теряет вяжущие свойства и становится мягкой. Она обладает нежной текстурой и является очень сладкой, сообщает "Вечерняя Москва".

В свою очередь, невяжущая хурма обычно имеет круглую или четырехгранную форму в поперечном разрезе. Такие сорта отличаются жесткостью. По словам генерального директора Ягодного союза Ирины Козий, чтобы хурма получилась невяжущей, необходимо дать ей дозреть, положив в пакет на несколько суток.

Специалисты отмечают, что избавиться от вяжущего эффекта также поможет теплая вода, которой необходимо залить плод, после чего отложить его на некоторое время и потом снова залить кипятком на пару часов. В ведомстве подчеркнули, что также можно использовать и другой эффективный способ – заморозить хурму.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что хурма содержит много микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В. Эти витамины поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от инфекций, поэтому они особенно ценны перед наступлением зимы.

Диетолог посоветовала есть хурму два-три раза в неделю, причем в свежем виде. Дюваль пояснила, что в хурме содержатся йод и железо, они необходимы человеку в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией.

Хурму можно есть и при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта, а также при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Однако людям, у которых есть камни в почках, специалист рекомендовала воздержаться от плода. Отказаться от хурмы также следует людям с диабетом и с проблемами поджелудочной железы.

