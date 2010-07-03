В Роскачестве рассказали, как избавиться от вяжущего эффекта хурмы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать вкусную и невяжущую хурму.
В ведомстве отметили, что в Россию поступает огромное количество хурмы из Азербайджана и Узбекистана. Обычно она делится на два вида – вяжущие и невяжущие сорта. В первом случае при созревании она теряет вяжущие свойства и становится мягкой. Она обладает нежной текстурой и является очень сладкой, сообщает "Вечерняя Москва".
В свою очередь, невяжущая хурма обычно имеет круглую или четырехгранную форму в поперечном разрезе. Такие сорта отличаются жесткостью. По словам генерального директора Ягодного союза Ирины Козий, чтобы хурма получилась невяжущей, необходимо дать ей дозреть, положив в пакет на несколько суток.
Специалисты отмечают, что избавиться от вяжущего эффекта также поможет теплая вода, которой необходимо залить плод, после чего отложить его на некоторое время и потом снова залить кипятком на пару часов. В ведомстве подчеркнули, что также можно использовать и другой эффективный способ – заморозить хурму.
Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что хурма содержит много микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В. Эти витамины поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от инфекций, поэтому они особенно ценны перед наступлением зимы.
Диетолог посоветовала есть хурму два-три раза в неделю, причем в свежем виде. Дюваль пояснила, что в хурме содержатся йод и железо, они необходимы человеку в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией.
Хурму можно есть и при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта, а также при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Однако людям, у которых есть камни в почках, специалист рекомендовала воздержаться от плода. Отказаться от хурмы также следует людям с диабетом и с проблемами поджелудочной железы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: