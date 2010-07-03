Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06 ноября, 22:02

Диетолог рассказала о пользе и вреде хурмы

общество еда

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Диетолог рассказала, кому полезна хурма и кому стоит воздержаться от нее. По словам фитотерапевта, нутрициолога Анжелики Дюваль, хурма содержит много микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В.

Эти витамины поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от инфекций, поэтому они особенно ценны перед наступлением зимы, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Дюваль.

Диетолог посоветовала есть хурму два-три раза в неделю, причем в свежем виде.

"Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно потреблять при язвенной болезни. У нее хорошие антибактериальные свойства. Хурму можно есть при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Она рекомендована при проблемах с сердечно-сосудистой системой", – сказала врач.

Однако она предупредила людей, у которых есть камни в почках, что хурма имеет мочегонный эффект. Также стоит отказаться от хурмы людям с проблемами поджелудочной железы. Также ограничить употребление хурмы лучше людям с диабетом, поскольку хурма достаточно сладкая. Диабетикам можно есть не более одного плода хурмы в сутки.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика