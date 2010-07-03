Диетолог рассказала о пользе и вреде хурмы

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Диетолог рассказала, кому полезна хурма и кому стоит воздержаться от нее. По словам фитотерапевта, нутрициолога Анжелики Дюваль, хурма содержит много микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В.

Эти витамины поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от инфекций, поэтому они особенно ценны перед наступлением зимы, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Дюваль.

Диетолог посоветовала есть хурму два-три раза в неделю, причем в свежем виде.

"Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно потреблять при язвенной болезни. У нее хорошие антибактериальные свойства. Хурму можно есть при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Она рекомендована при проблемах с сердечно-сосудистой системой", – сказала врач.

Однако она предупредила людей, у которых есть камни в почках, что хурма имеет мочегонный эффект. Также стоит отказаться от хурмы людям с проблемами поджелудочной железы. Также ограничить употребление хурмы лучше людям с диабетом, поскольку хурма достаточно сладкая. Диабетикам можно есть не более одного плода хурмы в сутки.

