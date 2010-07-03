В Японии две хурмы продали за 6,5 тысячи долларов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

На торгах в японском городе Нагоя за 700 тысяч иен (около 6,5 тысячи долларов) были проданы две хурмы сорта "тэнкафубу". Имя покупателя не раскрывается. Об этом сообщает телеканал NHK.

Хурма сорта "тэнкафубу" получила свое название по одноименной надписи с печати японского государственного деятеля Оды Нобунаги. Плоды этого сорта начали выставляться на продажу еще с 2016 года. Тогда их максимальная цена составила порядка 320 тысяч иен (3 тысячи долларов).

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как правильно изменить рацион питания с наступлением зимы и не совершать самые распространенные ошибки, которые приводят к появлению избыточного веса.

По ее словам, с приходом зимы рацион человека значительно меняется. В нем становится меньше овощей, фруктов, салатов, но больше жирного, жареного и печеного. Потребление вредных продуктов возрастает с уменьшением солнечного света, отсутствие которого сказывается на настроении.

