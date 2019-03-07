10 ресторанов, куда стоит отвести иностранцев

Ресторанный критик Елена Полякова – о том, куда вести иностранных гостей, чтобы поразить и кухней, и обслуживанием, и видом.

"Пушкин"

За почти 20 лет про этот ресторан слышали уже, кажется, все. Но актуальности своей он не теряет – антураж, великолепный интерьер и сервис все еще при нем. Хотя и над меню колдует один из самых уважаемых поваров столицы Андрей Махов. Гостей приводите сюда обязательно на пустой желудок – одним блюдом не обойдется. Пельмени и блины здесь хороши, но стоит попробовать и что-то менее распространенное: фаршированная щука, мясной сыр из молочного поросенка на закуску, кулебяка "Петровская", томленый поросенок с перловкой и белыми грибами, куриное филе с трюфелем и молодыми овощами, перепелка с разными грибами или, если брать сразу на двоих, молодая стерлядь с начинкой. И обязательно берите оливье – здесь он эталонный. Закуски обойдутся в 700-1200 рублей, горячее в среднем от 1700 за порцию.

Помимо основного меню, советуем прийти сюда в первой половине дня – на "Шампань-завтрак". Дорого, но очень красиво. Берете творог, например, из топленого молока, заказываете к нему мед, варенье и французские булочки. Можно выбрать блинчики с телятиной, хрустящие гречишные блины с икрой осетровой или лососевой. К тому же при дневном свете проще разглядеть деревянную резьбу в интерьере и восхититься.



Тверской бульвар, 26





"Dr. Живаго"

Еще одно традиционное место для выхода не только с иностранными гостями, но и всей семьей, завоевало популярность за счет большого меню и расположения – аккурат напротив Кремля.



Здесь душа разгуляется по всем направлениям. Во-первых, чудесные маленькие пирожки на зубок, одними ими можно заставить стол и чувствовать себя празднично. Или курник с копченым цыпленком, расстегай с рыбой и визигой или кулебяки – мясная и рыбная. Все, как в книжках русских классиков!

Обязательный раздел с кашами: перловая с потрохами, пшенная с раковыми шейками, гречневая с белыми грибами и кедровыми орешками или гороховая с копченостями. Последняя убьет двух зайцев: покажете гостю не только, что такое каша в русской кухне, но и как прекрасен хорошо приготовленный гороховый суп. Еще одна важная часть местного меню – котлеты. Как минимум классика: по-киевски, "Пожарская" и щучья должны стать частью программы ужина или обеда. И если останутся силы, берите жюльен из белых грибов или сельдь залом, каспийский или астраханский. На десерт – картошка по классическому рецепту 1968 года, киевский торт или сочник с творогом. Закуски обойдутся в 400-700 рублей, горячее – в 700-1000, а десерты – в 250-500 рублей.



Моховая, 15

"Сахалин"

Ресторан на верхнем этаже отеля Azimut даст вашему иностранному гостю полное представление о Москве – с таким панорамным видом можно провести полноценную экскурсию. Причем днем в солнечную погоду едва ли не лучше, чем вечером.



Меню большое, но если для себя вы посмотрели бы на суши, роллы или итальянский раздел, то гостя надо потчевать отечественными морепродуктами: сахалинские сладкие креветки или ракушки, например, редкая Анадара, икра карельского сига, морские ежи или фаланги краба. Из блюд не ждите что-то приторно-русское, но пройдитесь по закускам: строганина из муксуна с моченой брусникой, томленые рапаны, голубцы с крабом или возьмите рыбу целиком, например копченую стерлядь. А еще здесь великолепные десерты. Внимания заслуживает, конечно, фирменный – "Черная жемчужина", хотя хурма со сметанным мороженым, пожалуй, лучше опишет русские вкусы. За деликатесы придется заплатить прилично, но все равно меньше, чем рассчитываешь в месте со столь впечатляющим видом. Закуски в среднем обойдутся в 600-1200 рублей, горячее – 1000-2000 рублей за порцию, а десерты – 400-500 рублей.



Смоленская, 8





"Честная кухня"

Одно из тех мест, которыми Москва может гордиться. Меню сплошь состоит из блюд, которые стоит попробовать иностранцу. Особый акцент – на блюда с дичью: наваристый борщ, пирожки, филе оленя или котлеты из дикого кабана. Шеф-повар Сергей Ерошенко сам охотник, ему и карты в руки. Он с одинаковой любовью готовит и дикую рыбу, и мясо. Так что обратите внимание и на уху из дикой сибирской рыбы, и на волжскую стерлядь, которую запекают и варят на пару.



Еще одна обязательная остановка – пирожки: с картофелем и грибами, с капустой или целый пирог с томленым гусем и грушей, а также закуски из местной гастрономии – соления, копчения, колбасы и паштеты. На десерт – обязательный медовик на гречишном меду. Средняя цена на закуски – 400-600 рублей, горячее – 700-1300 рублей.



Садовая-Черногрязская, 10





Twins Garden

Братья Березуцкие – еще одни передовики ресторанного рынка, которых знают не только в России. Главная отличительная черта ресторана – фермерские продукты, которые выращивают на собственной огромной ферме в 300 километрах от Москвы. При этом внешность ресторана соответствует всем чертам европейских мишленовских ресторанов – красиво, дорого, но с нужной долей скромности.



В меню чествуют локальный продукт, разделы названы просто: "Овощи", "Мясо", "Рыба" и так далее. А каждое блюдо обозначено именем главного продукта. Особенно хороши "Перцы падрон", фаршированные белыми грибами, моцареллой и чоризо, салат "Рапан" с жареными рапанами и белыми грибами, суп "Море" со всевозможными русскими морепродуктами, "Сом", которого запекают в бересте или "Козленок" с овощами и соусом из черного чеснока. Десерты не самая сильная часть меню, зато есть ассорти сыров собственного приготовления, они как раз достойны внимания. Закуски стоят порядка 500-600 рублей, горячее – 900-1200, а десертное ассорти сыров обойдется в 1700 рублей.



Страстной бульвар, 8а





"Матрешка"

Красивый ресторан у гостиницы "Украина" очень бережно относится к родной культуре. Здесь регулярно проводят гастрономические ужины, привязкой для которых служит русская живопись, литература и музыка. Шеф Влад Пискунов изучил гастрономическую культуру царской России настолько хорошо, что теперь не только прекрасно готовит, но и рассказывает о старых рецептах и традициях с подлинным пиететом.



Меню читается, как поэма, но обратите внимание на домашний квас и сбитень (уж не знаем, как вы переведете это вашему гостю), на винегрет с домашними солеными грибами, валаамские щи с гречневиком, мясную солянку, закуски из российской рыбы – чира, олюторской сельди, муксуна. На горячее попробуйте деволяй из перепелки (уверены, интересно будет и вам самим), бараний бок с кашей или бефстроганов. Главное, перед походом приготовьте словарь – здесь он вам точно пригодится. Закуски обойдутся в среднем в 500-700 рублей, горячее – в 800-1200 рублей.



Кутузовский проспект, 6/1





"Восход"

Место для крепких желудком – попробовать все меню за раз точно не сможете, главное, хоть немного приоткрыть завесу, из чего состояло огромное полотно советской кухни. Поход сюда отлично впишется в прогулку по парку "Зарядье".



Чтобы не сойти с половины дистанции, сосредоточьтесь на ключевых блюдах: раздел тесто с лепешками Чвиштари, самсой, кутабами и чебуреками. Обязательно пробуйте плов, например, шила-плов с курицей, шашлыки из бараньей лопатки или люля из ягненка и сациви из раков на закуску. Из десертов берите советскую нетленку: корзиночки, лакомку и трубочки со сгущенкой. Закуски в среднем обойдутся в 600-700 рублей, горячее – 900-1000 рублей.

Варварка, 6, строение 7, парк "Зарядье"





"Припек" ("Депо")

"Депо" – еще одно место для осмотра с иностранным гостем. И если по части тайской или японской кухни мы пока едва ли можем кого-то впечатлить, то с родными блинами уж точно справимся на отлично. Здесь открыли "Припек" – новый проект знаменитого и вездесущего "Теремка". И хотя "Припек" обозначили как премиум-класс, все равно делайте поправку на рыночную атмосферу "Депо": открытые пространства, демократичный вид и толпы гостей.



Попробовать предлагают порядка 30 видов, в том числе и нашумевший блин с черной икрой за 2222 рубля. Для реального маршрута советуем выбрать что-то менее очевидное, вы же не едите такие блины сами регулярно?! Лучше дайте гостю попробовать фирменные со сгущенным молоком, лососем или творогом. Главное здесь качество и масштаб! Средняя цена порции блинов – 350-450 рублей.



Лесная, 20





"Лепим и варим"

Пельменная во дворах Столешникова переулка точно впечатлит иностранца. Мало того, что это русский специалитет, так еще и укрытый где-то между бутиками, барами и кафе. Меню простое, сплошь с самолепными варениками и пельменями. Безусловные хиты: пельмени с тремя видами мяса – "Большие мясные", "Мамин сибиряк" с говядиной и свининой и "Вишневая девятка" с вишней. Начните знакомство с нашей привычной едой именно с них. Порция обойдется в 250-400 рублей.



Столешников переулок, 9/1





Преображенский рынок

Допустим, ваш иностранный гость – настоящий любитель еды и путешествий. Тогда обязательно отвезите его на наш классический рынок, модные Даниловский и Усачевский такого колорита не передадут никогда. К примеру, на Преображенский рынок, куда свозят продукты из соседних областей и можно увидеть, как совершают покупки среднестатистические россияне. Тут тебе и вязаные носки, и домашние цыплята целиком, а летом и в начале осени, когда все фермеры собирают урожай, вам самим захочется задержаться здесь подольше. Зарубежным гостям стоит попробовать подсолнечное нерафинированное масло – для них это точно неожиданный вкус, грибы и ягоды, алтайский мед. Все это можно приготовить только на собственной кухне, так что берите как гостинцы из России. Пока же находитесь на месте, зайдите в лавочку, где пекут хлеб и готовят домашнюю выпечку – здесь она одна. Грузинский хлеб из тонэ, ватрушки, медовик и наполеон – в общем, все то, что прочно отложилось в нашей ДНК.

Преображенский Вал, 17

Елена Полякова