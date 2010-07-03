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Москва 24

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Общество

15:25

Иммунолог раскрыла секреты здоровья в холода

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что употребление сезонных овощей и фруктов в холода поможет поддержать здоровье человека, передает ИА "НСН".

"Сезонные фрукты благодаря тому, что находятся ближе к потребителю и могут быть ему быстрее доставлены, более полезны. Сезонные овощи и фрукты содержат и витамин С, различные антиоксиданты, клетчатку", – отметила Ярцева.

По ее словам, в частности, стоит обратить внимание на мандарины и другие цитрусовые фрукты, которые способны не только насытить человеческий организм витаминами, но и внести яркую краску в "серые осенние будни". Это поспособствует хорошему жизненному тонусу и борьбе человека с вирусами.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина также заявила, что употреблять мандарины можно и нужно, поскольку они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов. Она обратила внимание, что цитрус особенно полезен осенью и зимой, в сезон вирусных заболеваний.

А вот людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка стоит воздержаться от этого фрукта. По ее словам, даже здоровый человек, съев мандарин на голодный желудок, может ощутить дискомфорт.

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