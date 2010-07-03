Врач рассказал о грозящих россиянам предстоящей зимой болезнях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал о том, каких заболеваний стоит опасаться предстоящей зимой, которая, по прогнозам синоптиков, будет аномально теплой. Об этом он сообщил в интервью изданию "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, главную угрозу здоровью человека в зимний сезон несет понижение иммунитета. Он снижается как от низких температур, так и от сильных колебаний. При этом врач отметил, что теплая зима является прекрасной средой для вирусов, поскольку они способны выживать в любой среде и мутировать.
"В последнее время наблюдается огромное количество мутаций, изменяются вирусы, бактерии и появляется множество случаев вирусных пневмоний. По сравнению даже с прошлым годом их стало значительно больше", – отметил Лишин.
Он добавил, что вирусная пневмония сложно диагностируется и может привести к серьезным последствиям. По его словам, раньше данное заболевание могло развиться только спустя неделю болезни, а сейчас пневмонию могут диагностировать уже в первые дни.
Врач рассказал, что главными симптомами, указывающими на вирусную пневмонию, считаются высокая температура, дискомфортные ощущения в грудной клетке, может встречаться тяжесть при вдохе и выдохе, а также кашель.
В качестве профилактики различных видов вирусных заболеваний эксперт посоветовал вести активный образ жизни, правильно питаться, минимизировать стресс и высыпаться.
Эта зима, по прогнозам синоптиков, может стать самой теплой в истории метеонаблюдений, поскольку уже сейчас наблюдается сдвиг прихода климатической зимы на две–три недели.
Ожидается, что средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса, что почти на 5 градусов выше нормы.
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