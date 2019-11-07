Россиянам пообещали самую теплую зиму в истории

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие две недели в России не предвидится значительного похолодания. Эта зима может стать самой теплой в истории метеонаблюдений, сообщил "Газете.ру" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Тепло не собирается уходить ни на этой, ни на следующей неделе. Сегодня похолодало, да, но потом процессы снова пойдут на потепление. Конечно, без рекордных значений, но для ноября это очень тепло", – отметил Тишковец.

Аномальное тепло продержится в столице как минимум до 15–20 ноября. В связи с этим задержится приход климатической зимы.

"Зима климатическая должна была наступить 10 ноября, но этого не будет и близко. Сдвиг идет как минимум на две-три недели, а дальше черт его знает, как будет. Я думаю, что эта зима будет аномально теплой. Самой теплой в истории", – подчеркнул синоптик.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в выходные в центральные регионы вернется северный антициклон. Самым холодным днем в Московском регионе станет суббота. Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, а днем – +3... +8 градусов Цельсия. В воскресенье температура начнет постепенно повышаться. Днем воздух прогреется до +11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал своих коллег не запугивать россиян выдуманными метеорологическими терминами, в том числе рассказами о "барической пиле". По его словам, этот термин не имеет никакого отношения к метеорологии. Атмосферному давлению свойственно меняться, поскольку происходит регулярное перемещение барических образований.

В середине октября метеорологи предупреждали горожан о резком скачке атмосферного давления, назвав такие метеорологическая условия термином "барическая пила". Синоптики предупреждали метеозависимых об ухудшении самочувствия из-за скачка давления.

Сейчас в столице установилась аномально теплая погода. Во вторник, 5 ноября, в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. Столбики термометров поднялись до 10,6 градуса. Из-за потепления температуру батарей в домах снизили.